Europe : la politique monétaire incite à la prudence

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent ce jeudi matin (-1,3% à Londres, -0,4% à Francfort et à Paris), à l'approche de la publication des décisions du conseil des gouverneurs de la BCE à l'issue de sa réunion de politique monétaire. 'Les investisseurs se concentreront sur ce que le conseil des gouverneurs décidera concernant le rythme des achats dans le cadre du programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP)', prévient Deutsche Bank. La banque allemande s'attend à ce que l'institution monétaire annonce une réduction du rythme aujourd'hui, pensant qu'il 'est légèrement plus probable qu'elle se produise maintenant qu'en décembre'. Ses économistes pensent qu'elle va abandonner le mot 'significativement' des guidances sur le rythme des achats de PEPP, et s'attendent également à ce que la BCE relève ses prévisions d'inflation par rapport à juin. Seule donnée parue ce matin, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 17,9 milliards d'euros en juillet, à comparer à 13,5 milliards en juin, du fait d'une légère hausse des exportations (+0,5%), mais surtout d'une nette décrue des importations (-3,8%). Dans l'actualité des valeurs, easyJet plonge de 11% à Londres suite à l'annonce par la compagnie aérienne à bas coûts d'un plan visant à renforcer son bilan, comprenant notamment une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres. Assa Abloy grimpe de plus de 6% sur l'OMX, au lendemain d'un accord définitif pour l'acquisition de la division Hardware and Home Improvement (HHI) de Spectrum Brands pour 4,3 milliards de dollars. Merck KGaA gagne 2% à Francfort après la présentation par le groupe de chimie et de santé d'un nouveau plan stratégique devant lui permettre d'afficher un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards d'euros à horizon 2025.

