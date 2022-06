Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la politique monétaire angoisse les Bourses information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les places européennes commencent dans la déprime (-1,5% à Londres, -2% à Francfort, -2,1% à Paris) une semaine dont la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) aux Etats-Unis devrait constituer le point d'orgue.



'Étant donné que les pressions sur les prix aux États-Unis montrent peu de signes d'apaisement, nous doutons que la Fed lève le pied de sitôt', prévenait vendredi soir Capital Economics, après l'annonce d'une inflation record à 8,6% en rythme annuel pour mai.



'Il devient de plus en plus évident que la banque centrale a amorcé son revirement de politique monétaire trop tard', réagissait de son côté Commerzbank, pour qui 'l'époque des grandes hausses de taux de 50 points de base est loin d'être révolue'.



La semaine s'annonce par ailleurs riche en données macroéconomiques américaines, avec par exemple les prix producteurs, les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conférence Board pour le mois de mai.



De ce côté de l'Atlantique, doivent paraitre ces jours-ci, entre autres, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, ainsi que les dernières données de l'inflation pour le mois écoulé dans la zone euro.



En attendant, on notera qu'au Royaume Uni en avril, la production industrielle s'est tassée de 0,6% par rapport au mois précédent, mais que le déficit commercial s'est réduit à 20,6 milliards de livres sterling grâce à un bond des exportations.



Dans l'actualité des valeurs, ING lâche 3% à Amsterdam après une présentation dans laquelle la banque a affiché ses objectifs pour la période 2022-25, dont un rendement des capitaux propres de 12% en 2025.



A Paris, Valneva plonge de près de 25%, la société ayant prévenu que les indications de volume préliminaires reçues de Bruxelles pour son vaccin candidat contre la Covid-19 ne seraient pas suffisantes pour assurer la durabilité du programme.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.