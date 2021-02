Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : la pandémie préoccupe toujours Cercle Finance • 09/02/2021 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes tendent à céder du terrain ce mardi (stabilité à Londres et à Paris, mais -0,5% à Francfort), alors que l'évolution de la pandémie de Covid-19 demeure au coeur des préoccupations des investisseurs. 'Malgré la baisse des nouvelles infections, une prolongation du confinement en Allemagne jusqu'à fin février devient de plus en plus probable', pointe Commerzbank, notant toutefois qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, les nouvelles infections continuent de chuter. 'L'efficacité de seulement 10% du vaccin d'Astrazeneca/Oxford constatée sur le variant d'Afrique du Sud, inquiète. Le laboratoire britannique travaille actuellement à une adaptation de sa molécule mais il existe de nombreux autres variants', souligne IG France. Seule donnée notable parue ce jour en Europe, l'Allemagne a généré un excédent commercial stable à 16,1 milliards d'euros en décembre, avec une stagnation à la fois des importations (-0,1%) et des exportations (+0,1%). Dans l'actualité des valeurs, TUI recule de 1% à Londres, le voyagiste allemand ayant enregistré une perte nette creusée au cours du trimestre écoulé, à 1,36 euro par action, avec une chute de ses ventes de 88%. Randstad gagne 3% à Amsterdam, suite à la publication par le groupe de services en ressources humaines d'un BPA sous-jacent en baisse de 39% à 2,55 euros au titre de 2020, mais tout de même meilleur que le consensus. De même, Total avance de près de 2% à Paris : le groupe énergétique a publié un BPA ajusté part du groupe divisé par trois au titre de 2020, à 1,43 dollar, un niveau dépassant néanmoins sensiblement les attentes.

