Europe : la pandémie et les Etats-Unis plombent le moral

(CercleFinance.com) - L'heure est au pessimisme au sein des Bourses européennes ce mercredi (-1,6% à Londres, -1,5% à Francfort et à Paris), sur fond d'inquiétudes liées à l'accentuation de la pandémie en Europe et au dossier du plan de relance aux Etats-Unis. 'Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a fixé à ce soir la date butoir des négociations qui doivent se poursuivre aujourd'hui afin de réduire les différends autour d'un éventuel accord', souligne à ce sujet Kiplink. 'Donald Trump a fait volte-face en se disant prêt à accepter un plan de soutien de plus de 2.200 milliards de dollars alors qu'il restait buté à 1.800 milliards et ce, en dépit de l'opposition de son propre parti', poursuit-il. Seule donnée parue ce matin, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,5% en septembre, un taux en hausse de 0,3 point par rapport à celui affiché en août, conformément au consensus. 'Dans l'ensemble, la faible inflation et les bas rendements des obligations d'Etat donnent à la Banque d'Angleterre et au Chancelier le feu vert pour faire davantage pour soutenir l'économie', estime-t-on chez Capital Economics. Sur le front des valeurs, Ericsson bondit de 6% sur l'OMX, dans le sillage de bénéfices du troisième trimestre qui ont grimpé avec le chiffre d'affaires du fabricant d'équipements de réseaux mobiles, dopé par les ventes de la 5G en Chine. Nestlé reste proche de son équilibre à Zurich, le groupe agroalimentaire ayant publié des ventes totales en diminution de 9,4% au titre des neuf premiers mois de 2020, mais avec une croissance organique de 3,5%. AkzoNobel se montre à peu près stable à Amsterdam, malgré la publication par le chimiste d'un BPA ajusté des opérations poursuivies en croissance de 34% à 1,30 euro au titre du troisième trimestre, dépassant de cinq centimes le consensus.

