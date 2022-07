Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la morosité prédomine sur le continent information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Exception faite de Londres (+0,6%), les grandes places européennes affichent une certaine morosité (-0,2% à Francfort, stabilité à Paris) alors que l'absence de statistiques ce matin laisse les investisseurs se concentrer sur la saison des résultats.



Unilever gagne 2% à Londres, le groupe de produits de consommation courante tablant désormais sur une croissance sous-jacente de ses ventes supérieure à sa fourchette-cible en 2022, 'tirée par les prix avec une pression supplémentaire sur les volumes'.



A l'inverse, Logitech perd 2% à Zurich, sous le poids d'une réduction par le fournisseur de périphériques informatiques de ses perspectives annuelles, avec notamment une décroissance des ventes désormais attendue à taux de change constant.



Parmi les autres publications du jour, les opérateurs sanctionnent lourdement celle de la banque UBS (-5%) à Zurich, mais saluent celles de la compagnie aérienne à bas coûts easyJet (+3%) et du groupe de restauration Compass (+2%) à Londres.



La journée sera aussi marquée par nombre de publications outre-Atlantique, avec par exemple McDonald's, Coca-Cola et 3M de prévus, ainsi que par le début de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC).



'Au minimum, nous nous attendons à ce que la Fed annonce une nouvelle hausse des taux de 75 points de base cette semaine, et laisse entendre qu'une troisième hausse de 75 pb pourrait être nécessaire en septembre', estime Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Selon elle, 'la Fed voudra finalement réaligner sa politique aussi rapidement que possible, ce qui plaide en faveur d'une hausse de 100 pb pour porter le taux directeur juste au-dessus de 2,5% (le taux neutre à long terme selon les estimations de la Fed)'.





