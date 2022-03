Europe: la morosité domine sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 12:27

(CercleFinance.com) - Les principales bourses européennes sont en léger recul ce matin, Paris cédant près de 0,4% derrière Londres et Francfort (-0,1%).



Au 35e jour du conflit en Ukraine, les pourparlers en cours ne permettent toujours pas d'espérer une issue diplomatique rapide. Ainsi, si Moscou annonce un cessez-le-feu à Marioupol afin d'évacuer les civils, les frappes se poursuivent dans le reste du pays avec de possibles utilisation d'obus au phosphore - dont l'usage est interdit contre les civils par la Convention de Genève.



Sur la plan économique, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin des chiffres du chômage dans la zone euro. Le taux de chômage ressort à 6,8% en février, contre 6,9% le mois précédent et 8,2% il y a un an, selon les données corrigées des variations saisonnières d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans l'UE, le taux de chômage ressort à 6,2% en février 2022, en baisse par rapport au taux de 6,3% du mois précédent et aux 7,5% de février 2021.



Eurostat estime ainsi qu'en février 2022, 13,267 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,155 millions dans la zone euro.



Si ces données sont encourageantes, les investisseurs doivent aussi composer avec la hausse des cas de Covid en Chine.

Dans ce contexte, 'l'indice PMI officiel de la Chine a nettement manqué les attentes en mars, prouvant que les blocages ont considérablement freiné l'activité économique. Les PMI manufacturier et des services sont tombés en territoire de contraction', note Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs européennes, Bayer annonce son intention d'investir, sur les trois prochaines années, environ deux milliards d'euros dans les capacités de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de sa division pharmaceutique pour soutenir la transformation de son activité de santé.



Siemens Mobility annonce aujourd'hui que Czech Railways, les chemins de fer tchèques, lui ont commandé cinquante locomotives multi-systèmes Vectron MS, contrat assorti des services associés pendant 15 ans.



Nokia a annoncé avoir signé un accord avec Etisalat UAE, le pilier des télécommunications aux Émirats arabes unis, pour déployer des réseaux sans fil privés 5G afin de soutenir les entreprises à Abu Dhabi.



Enfin, Rolls-Royce a annoncé hier soir la conclusion d'un contrat de 11 ans et 105 millions de livres sterling avec le ministère britannique de la Défense portant sur la maintenance, les réparations et les révisions de deux versions du moteur Adour propulsant l'avion d'entraînement Hawk de la Royal Air Force (RAF).