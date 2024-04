Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: la géopolitique et l'obligataire pèsent information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 14:17









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain (-0,5% à Londres, -0,6% à Francfort, -0,1% à Paris), l'aggravation des tensions au Moyen-Orient venant se combiner aux inquiétudes au sujet des rendements obligataires pour miner le moral des investisseurs.



'Des rapports suggèrent qu'Israël a tiré des missiles sur l'Iran. Les détails restent flous, mais les questions clés pour les marchés concernent l'ampleur de l'attaque et les dommages causés, ainsi que la probabilité de représailles', note Capital Economics.



'Les médias d'État iraniens semblent minimiser l'attaque et les restrictions de vol imposées pendant la nuit ont été levées. Cela pourrait indiquer que l'attaque se situait à l'extrémité la plus modérée du spectre', indique toutefois le bureau d'analyse londonien.



Au risque géopolitique, s'ajoutent les inquiétudes suscitées par le marché obligataire américain, où le taux de référence à dix ans est remonté à 4,65%, son plus haut niveau depuis le mois de novembre, avant de retomber juste sous la barre des 4,60%.



Ces tensions sur l'obligataire reflètent la crainte d'un maintien de taux de la Fed élevés pendant une période plus longue qu'espéré jusqu'ici, moins de 20% des investisseurs croyant encore possible une baisse de taux en juin, et à peine plus de 40% en juillet.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent le point d'activité trimestriel du géant des cosmétiques L'Oréal (+5%) à Paris, publication 'de haute qualité avec presque toutes les régions et divisions largement au-dessus des prévisions', selon UBS.





