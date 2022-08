Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la flambée des prix allemands préoccupe information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent majoritairement ce vendredi (+0,2% à Londres, mais -0,5% à Francfort, -0,2% à Paris), sur fond de nouvelles données inquiétantes concernant les tensions inflationnistes sur le vieux continent.



Les prix à la production industrielle en Allemagne ont connu une augmentation record de 37,2% en rythme annuel en juillet, après une hausse de 32,7% en juin. D'un mois sur l'autre, l'indice global a augmenté de 5,3%, une augmentation là aussi record.



'Toutefois, cette nouvelle hausse est uniquement attribuable à une nouvelle poussée des prix de l'énergie (+105% en rythme annuel). Si ceux-ci sont pris en compte, le taux a légèrement baissé', tempère Commerzbank.



'La pression sous-jacente sur les prix au niveau des producteurs semble donc s'atténuer progressivement, même si cela ne signale pas la fin de la période de taux d'inflation élevés', poursuit la banque allemande.



Autre donnée parue ce matin en Europe, les ventes au détail au Royaume Uni ont augmenté de 0,3% en juillet après une baisse de 0,2% le mois précédent, et se sont ainsi montrées supérieures de 2,3% à leur niveau d'avant la pandémie.



Dans l'actualité des valeurs, Just Eat Takeaway s'envole de 30% à Amsterdam, le groupe de restauration à domicile ayant conclu un accord définitif pour vendre sa participation d'environ 33% dans iFood à Prosus, pour jusqu'à 1,8 milliard d'euros.



Geberit gagne 1% à Zurich, malgré des propos défavorables d'Oddo BHF qui confirme son opinion 'sous-performance' avec un objectif de cours révisé de 480 à 448 francs suisses sur le titre du fournisseur d'équipements sanitaires.





