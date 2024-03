Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: la dynamique haussière se poursuit information fournie par Cercle Finance • 14/03/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les bourses européennes sont globalement bien orientées ce matin, Paris s'arroge près de 0,8% devant Francfort (+0,2%) et Londres (stable).



'Peu importe les nouvelles qui tombent, les opérateurs gardent confiance en l'avenir', constate Christopher Dembik, chez Pictet AM, prévenant toutefois que 'à un certain stade, il faudra une respiration, au moins pour permettre des prises de bénéfices'.



'Une future mauvaise publication d'entreprise ou une mauvaise statistique peut être l'élément déclencheur. Cela permettra à ceux qui ont raté le rallye haussier de début d'année d'entrer', estime le professionnel.



'Gardons enfin en tête qu'une fois que la baisse des taux directeurs sera amorcée, a priori en juin prochain, une grande partie des capitaux qui sont placés sur le monétaire vont aller sur le marché des actions à la recherche d'un rendement plus élevé', poursuit-il.



Sur le front des données macroéconomiques, les opérateurs prendront connaissance, en milieu de journée, des ventes de détail et des prix à la production industrielle aux Etats-Unis pour le mois de février.



Dans l'actualité des valeurs, AstraZeneca annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition d'Amolyt Pharma, une société de biotechnologie de stade clinique axée sur le développement de nouveaux traitements pour les maladies endocriniennes rares.



bp annonce l'acquisition par bp pulse, sa marque de recharge de véhicules électriques, de la pleine propriété de l'un des plus grands relais routiers d'Europe, Ashford International Truckstop, situé dans le Kent au sud-est de l'Angleterre.



Technip Energies annonce la signature d'un protocole d'accord avec SBM Offshore pour la création d'une joint-venture, EkWiL.

La nouvelle société sera un pure player de l'éolien offshore flottant (FOW), capable de proposer une large gamme de solutions aux clients.



Swiss Life publie au titre de 2023 un bénéfice net de 1,11 milliard de francs suisses et un résultat d'exploitation ajusté de 1,5 milliard, en croissances respectives de 8% et 1%, mais avec un résultat des commissions en retrait de 13% à 664 millions.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.