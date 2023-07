Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: la désinflation soutient le moral des Bourses information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe ce mercredi (+1,4% à Londres, +0,2% à Francfort, +0,6% à Paris), sur fond d'une confirmation, par des statistiques parues dans la matinée, de l'atténuation des tensions inflationnistes dans la région.



La hausse des prix à la consommation a ralenti à +5,5% sur un an en juin dans la zone euro (contre +6,1% le mois précédent), principalement sous l'effet des prix de l'énergie, selon Eurostat, qui confirme donc une première estimation.



L'inflation dans la zone restant très supérieure à l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE, l'autorité monétaire devrait néanmoins encore resserrer à deux reprises ses taux, compte tenu des maigres avancées sur le front de l'inflation sous-jacente.



De même, le taux d'inflation annuel a chuté d'un mois sur l'autre au Royaume-Uni, passant de 8,7% en mai à 7,9% en juin, dont un recul de 7,1% à 6,9% pour l'indice des prix excluant l'énergie, les aliments, l'alcool et le tabac.



'L'inflation diminue régulièrement, mais elle est encore nettement supérieure à celle des autres grands marchés et loin de l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre', constate Mahmoud Alkudsi, stratège senior des marchés chez ADSS.



Dans l'actualité des valeurs, ASML grappille moins de 1% à Amsterdam après les résultats de deuxième trimestre de l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, marqués par des commandes en technologie EUV jugées 'encore basses' par Stifel.



A Paris, Kering grimpe de plus de 6% au lendemain d'une série de changements au sein de la direction générale du groupe de luxe, alors que Publicis cède un peu de terrain (-1%), dans le sillage des trimestriels de son pair américain Omnicom.





