Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : la dernière semaine de 2020 commence bien Cercle Finance • 28/12/2020 à 15:36









(CercleFinance.com) - Tandis que Londres reste fermée pour Boxing Day, les places du vieux continent se montrent en forme pour démarrer la dernière semaine de l'année (+1,5% à Francfort, +1,1% à Paris), encouragées par l'accord sur le Brexit et le plan de relance américain. 'Dans l'ensemble, le résultat semble être un véritable compromis en ce sens qu'aucune partie ne peut revendiquer une victoire pure et simple ni être pleinement satisfaite du résultat', estime Barclays au sujet de l'accord Londres-Bruxelles. La banque britannique souligne surtout que l'accord 'offre une plate-forme pour coopérer, peut-être même améliorer l'accord car une clause de révision de cinq ans offre une opportunité de revoir l'accord, en partie ou en son intégralité'. 'Cette nuit, Donald Trump a finalement cédé à la pression du Congrès et signé le plan de relance de plus de 900 milliards de dollars destiné à soutenir une économie américaine fragile', souligne de son côté Kiplink. 'Le document signé par le président américain comprend également 1.400 milliards de dollars de financement pour l'Etat fédéral', poursuit-il. 'Autant d'éléments de nature à entretenir l'appétit pour le risque et envisager 2021 plus sereinement'. La semaine s'annonce particulièrement calme sur le front des statistiques, la matinée n'ayant vu paraitre qu'un volume des ventes de détail en Espagne qui a diminué de 0,8% en novembre par rapport au mois précédent. Du côté des valeurs, Commerzbank recule de 1% à Francfort, après le vote par son conseil d'administration de la constitution de provisions complémentaires pour 610 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, visant à financer des mesures de restructuration. Clariant s'adjuge près de 5% à Zurich : son plus grand actionnaire, le chimiste saoudien Sabic, prévoit de demander aux actionnaires d'approuver un dividende spécial de deux francs suisses par action, lors de l'assemblée générale d'avril.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.