Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Europe: la croissance japonaise rassure un peu information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 11:32

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes n'évoluent guère (+0,1% à Londres, +0,2% à Paris, stabilité à Francfort) en cette calme séance du 15 août, avec néanmoins un biais haussier dans le sillage de la bonne orientation de Tokyo ce matin (+1,1%).



La place japonaise a en effet pu apprécier un redressement de 0,5% du PIB du Japon au deuxième trimestre 2022, après une stagnation sur les trois premiers mois de l'année, redressement porté essentiellement par la demande intérieure.



Toujours au chapitre des statistiques, les jours à venir verront paraitre notamment l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, ainsi qu'une nouvelle estimation du PIB de la zone euro.



Aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine les indices manufacturiers Empire State et Philly Fed, ou encore la production industrielle, la construction résidentielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de juillet.



Sur le front des valeurs, doivent publier cette semaine des groupes européens comme Carlsberg ou Geberit, mais surtout plusieurs acteurs de la distribution américaine, à commencer par Walmart et Home Depot.



Pour l'heure, Henkel reste à peu près stable à Francfort, malgré la publication par le propriétaire de la colle Loctite, de la lessive Le Chat et des shampoings Schwarzkopf, de résultats semestriels supérieurs aux attentes des analystes.



A Londres, AstraZeneca s'adjuge plus de 2% : Enhertu, l'anticorps-conjugué que le laboratoire développe avec le japonais Daiichi Sankyo, a donné des résultats positifs lors d'un essai mené sur des patients souffrant d'un cancer du sein avancé.