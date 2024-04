Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: la confiance revient timidement information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le vert prédomine sur les places européennes ce lundi (+1,1% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,2% à Paris), la confiance revenant timidement après la tendance très maussade qui a régné sur les marchés mondiaux la semaine passée.



'La correction de la semaine dernière sur les principaux indices américains, qui a aussi influencé la trajectoire des indices en Europe, est tout à fait saine et justifiée', estime Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



'Les marchés actions américains, qui avaient bu les paroles de Jerome Powell en décembre et qui avaient ignoré le sensible rebond des taux ces derniers mois, ont été obligés d'ajuster le tir et de corriger les excès', explique-t-il en effet.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment les indices PMI préliminaires, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne et le nombre de demandeurs d'emplois en France.



Outre Atlantique, les opérateurs seront attentifs en fin de semaine à une première estimation de la croissance américaine pour le premier trimestre, puis à l'indice des prix PCE du mois de mars -très surveillé par la Fed pour sa politique monétaire.



La semaine verra aussi se poursuivre la saison des résultats de premier trimestre, avec notamment ceux des géants technologiques américains Microsoft, Alphabet et Meta, ou encore de groupes tels que SAP, Unilever, Novartis et Deutsche Bank en Europe.



Pour l'heure, Sandoz bondit de plus de 5% à Zurich, propulsé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre du groupe de médicaments génériques et biosimilaires.





