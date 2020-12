Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : la confiance prévaut avant la BCE Cercle Finance • 10/12/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides dans l'ensemble (+0,4% à Londres, +0,3% à Francfort, stabilité à Paris) dans l'expectative de la conclusion de la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. 'Le Conseil des Gouverneurs de la BCE doit annoncer, aujourd'hui, les mesures promises le 2 octobre, à l'issue de sa précédente réunion consacrée à l'examen de la politique monétaire', rappelle Aurel BGC. 'Le 'recalibrage' des instruments de politique monétaire sera justifié par les nouvelles prévisions macroéconomiques des équipes de l'Eurosystème', précise-t-il, notant que 'les risques pesant sur le scénario central devraient toujours être orientés à la baisse'. Les opérateurs prendront aussi connaissance, en début d'après-midi, de l'inflation aux Etats-Unis pour le mois de novembre, inflation qu'Aurel BGC anticipe stable à +1,1% en rythme annuel (+1,6% hors énergie et alimentation). En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que la production industrielle de la France a progressé de 1,6% en octobre par rapport au mois précédent, tandis que celle du Royaume Uni s'est accrue de 1,3%. Sur le front des valeurs, TUI lâche près de 3% à Francfort, la société de tourisme ayant déclaré avoir subi une perte importante pour son exercice 2019-20, en raison de la série de restrictions de voyage résultant de la pandémie de Covid-19. Aegon cède plus de 1% à Amsterdam, après la présentation par la compagnie d'assurance de sa stratégie et de ses objectifs financiers pour la période 2021-23, qui apparaissent 'légers' par rapport au consensus, selon les analystes d'UBS. STMicroelectronics perd aussi plus de 1% à Paris et à Milan, continuant ainsi de pâtir d'un avertissement lancé par le fabricant de semiconducteurs sur ses perspectives à moyen terme, du fait notamment de la guerre commerciale entre Etats-Unis et Chine.

