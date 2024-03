Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: la confiance prédomine sur les places information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - La confiance prédomine sur les places européennes (+0,3% à Londres, +0,5% à Paris, +0,1% à Francfort), à la veille de la publication de l'indice PCE aux Etats-Unis, qui pourrait apaiser ou renforcer les inquiétudes sur le réveil de l'inflation.



'Lors de la dernière réunion de la Fed, la surprise est une nouvelle fois venue du président de la Fed lui-même, plus accommodant que les données récentes d'inflation aux Etats-Unis pouvaient le suggérer', rappelle Alexandre Baradez.



'Pour l'instant, les marchés préfèrent accorder du crédit aux propos du président de la Fed, en espérant que les prochaines données d'inflation lui donnent raison', poursuit ce responsable de l'analyse marchés chez IG France.



En attendant ce rendez-vous, cette séance de jeudi doit voir paraitre une dernière estimation de la croissance des Etats-Unis pour le dernier trimestre 2023, puis l'indice définitif de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de mars.



De ce côté-ci de l'Atlantique, on notera que l'économie britannique s'est bien contractée de 0,3% au quatrième trimestre 2023, confirmant la situation de 'récession technique' dans laquelle s'est trouvé le Royaume-Uni au second semestre.



Sur le front des valeurs, Holcim gagne 1% à Zurich, aidé par des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion sur le titre du groupe de matériaux de construction de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 73 à 95 francs suisses.





