Europe: la confiance prédomine après des données

(CercleFinance.com) - La confiance prédomine sur les places européennes ce mercredi (+0,5% à Londres, +0,4% à Francfort, +0,7% à Paris), sur fond de parution de données macroéconomiques jugées plutôt rassurantes dans la région.



Ainsi, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro comme dans l'UE en rythme séquentiel au deuxième trimestre, selon Eurostat qui confirme donc en deuxième lecture ses estimations de fin juillet.



'Ces données ne devraient pas affecter de manière significative les perspectives de politique monétaire', selon Capital Economics, qui continue de tabler sur une réduction du taux de dépôt de la BCE de 25 points de base à 3,5%, le mois prochain.



Au Royaume-Uni, l'inflation annuelle a certes accéléré légèrement en données brutes, de 0,2 point à 2,2% en juillet, mais hors énergie, alimentation, alcool et tabac, elle a au contraire ralenti de 0,2 point par rapport à juin, à 3,3%.



'Ces données suggèrent que l'inflation globale a légèrement dépassé l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre, mais qu'elle est restée sous contrôle', commente Mahmoud Alkudsi, analyste de marché senior chez ADSS.



Les regards vont maintenant se tourner vers l'indice des prix à la consommation américain, Jefferies anticipant l'annonce d'un léger ralentissement de sa hausse annuelle en juillet, à 2,9% en données brutes et à 3,2% en données sous-jacentes.



Dans l'actualité des valeurs, UBS gagne 3% à Zurich après la publication de résultats meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre, grâce au dynamisme de sa division de banque d'investissement et à ses efforts en matière de réductions de coûts.



Parmi les autres publications trimestrielles du jour, les opérateurs délaissent celles des groupes énergétiques E.ON et RWE (-1% chacun) et surtout du conglomérat industriel thyssenkrupp (-4%) à Francfort, ainsi que du brasseur Carlsberg (-3%) à Copenhague.





