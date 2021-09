Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : la Chine préoccupe les places boursières information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes perdent du terrain ce mardi (-0,3% à Londres, -0,7% à Francfort, -1,2% à Paris) alors que les perspectives économiques de la Chine semblent s'assombrir, au-delà du dossier préoccupant d'Evergrande. 'En effet, la pénurie d'électricité, conséquence d'un approvisionnement en charbon insuffisant et du durcissement de la réglementation anti-pollution, pèse déjà sur l'activité industrielle dans plusieurs régions', pointe ainsi Kiplink. 'Il sera question de politique monétaire, de part et d'autre de l'Atlantique. Janet Yellen et Jerome Powell s'exprimeront devant la commission bancaire du Sénat et Christine Lagarde en marge de l'ECB Forum on Central Banking', souligne en outre la société de gestion. En attendant, on notera que la confiance des ménages français augmente en septembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne trois points pour s'établir à 102, et repasse ainsi au-dessus de sa moyenne de longue période (100). Sur le front des valeurs, Zalando perd 2% à Francfort alors que le distributeur de vêtements en ligne a annoncé investir dans le groupe de technologie de régénération du textile Infinited Fiber Company. Lanterne rouge du SBF120 à Paris, Ipsos lâche près de 8% après la nomination de Ben Page comme futur directeur général du groupe d'études de marché et de sondages, en lieu et place de Nathalie Roos dont la nomination était prévue précédemment.

