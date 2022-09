Europe: l'optimisme reste de mise sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 10:08

(CercleFinance.com) - Les principales Bourses européennes commencent la semaine clairement de bonne humeur (+1% à Londres, +1,3% à Francfort, +0,8% à Paris), prolongeant ainsi leur dynamique favorable de la fin de la semaine dernière.



'Les marchés ont signé deux séances consécutives de gains grâce à un retour de la confiance dans les efforts de la BCE et de la Banque d'Angleterre pour combattre l'inflation', rappelle Liberum, qui pointe la vigueur des valeurs financières dopées par ces politiques 'faucon'.



Les opérateurs seront attentifs cette semaine, notamment, à l'indice ZEW en Allemagne, ainsi qu'à l'inflation en zone euro et au Royaume Uni. A noter que la réunion de la Banque d'Angleterre a été repoussée à la semaine prochaine, en raison du décès d'Elisabeth II.



Aux Etats-Unis, doivent paraitre de nombreux indicateurs dans les prochains jours, à commencer par l'inflation -particulièrement attendue avant la réunion de la Fed la semaine prochaine-, puis les ventes de détail et la production industrielle.



'Si, comme nous le prévoyons, l'indice des prix à la consommation américain continue de baisser légèrement, cela pourrait renforcer les attentes d'un 'pivot' de la Fed et faire baisser le billet vert', prévenait Capital Economics vendredi soir.



En attendant, on notera qu'au Royaume Uni, la production industrielle a diminué de 0,3% entre les mois de juin et juillet, tandis que le déficit commercial de biens s'est réduit à 19,5 milliards de livres, grâce surtout à une augmentation de 2,1% des exportations.



Du côté des valeurs, Electrolux recule de près de 3% sur l'OMX, le groupe électroménager suédois faisant part d'une demande de marché plus faible que prévu et de faibles bénéfices au troisième trimestre l'amenant à un programme de réduction des coûts.