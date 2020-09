Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : l'optimisme règne encore à la suite de Wall Street Cercle Finance • 03/09/2020 à 11:20









(CercleFinance.com) - Toujours encouragées par la tendance à Wall Street la veille, les Bourses européennes progressent de concert (+0,7% à Londres, +1,5% à Francfort, +1,7% à Paris) malgré la parution d'indices PMI composites contrastés. Annoncé ce matin, l'indice PMI composite de l'activité globale dans la zone euro s'affiche à 51,9 pour le mois d'août, après 54,9 en juillet, mais se montre néanmoins légèrement supérieur à son estimation flash, qui était de 51,6. 'Si le quasi-coup d'arrêt de la croissance enregistré en août doit être examiné à l'aune du contexte particulier du mois de juillet, l'ampleur du ralentissement s'avère toutefois décevant', commente Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit. En revanche, l'indice PMI composite du Royaume Uni -calculé par le CIPS et IHS Markit- est passé de 57 en juillet à 59,1 le mois dernier, traduisant ainsi la plus forte expansion de l'activité du secteur privé britannique depuis août 2014. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, la balance commerciale de juillet et la productivité du deuxième trimestre, puis les indices PMI et ISM des services pour le mois d'août. Du côté des valeurs, Siemens Healthineers lâche près de 4% à Francfort, après le lancement d'une augmentation de capital de 2,73 milliards d'euros par le groupe de technologies médicales pour financer en partie son acquisition de Varian, annoncée début août. A la Bourse de Paris, les investisseurs réservent un accueil favorable aux résultats de premier semestre du géant des services informatiques Capgemini (+2%), mais délaissent ceux de l'opérateur télécoms Iliad (-2%).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.