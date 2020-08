Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : l'optimisme règne avec l'indice ZEW Cercle Finance • 11/08/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux (+2,2% à Londres, +2,5% à Francfort, +2,6% à Paris), dans le sillage du Dow Jones la veille (+1,3%) et sur fond d'un indice ZEW nettement meilleur que prévu pour le mois d'août. Après avoir légèrement fléchi en juillet, l'indice ZEW du moral des investisseurs et des analystes allemands se redresse de 12,2 points à 71,5 ce mois-ci, là où les économistes attendaient en moyenne une certaine stagnation autour de 60. 'Les espoirs d'une reprise économique rapide continuent de croitre, mais l'évaluation de la situation ne s'améliore que lentement', pointe Achim Wambach, le président du ZEW, alors que l'indice des conditions actuelles se tasse de 0,4 point à -81,3. En début d'après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre les prix à la production pour le mois de juillet, qui permettront 'd'affiner les attentes' en matière d'inflation selon Aurel BGC, rappelant que les prix à la consommation sont prévus demain. Dans l'actualité des valeurs, InterContinental Hotels grimpe de près de 7% à Londres, malgré la publication d'un BPA ajusté en chute de 90% pour le premier semestre 2020, Oddo BHF mettant toutefois en avant 'de tout premiers signes d'amélioration de l'activité'. Zalando gagne 2% à Francfort, le distributeur allemand de vêtements sur Internet ayant vu son profit opérationnel ajusté augmenter légèrement sur les six premiers mois de l'année, 'malgré un environnement commercial difficile en mars'. Uniper recule par contre de plus de 1%, en dépit d'un resserrement en hausse par le groupe énergétique allemand de ses objectifs annuels, à l'occasion d'une publication semestrielle globalement conforme aux attentes des analystes.

