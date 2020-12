Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : l'optimisme règne avant l'emploi américain Cercle Finance • 04/12/2020 à 11:19









(CercleFinance.com) - Sur fond de commandes industrielles allemandes rassurantes, les Bourses européennes progressent (+0,8% à Londres, +0,3% à Francfort et +0,6% à Paris) dans l'attente du rapport sur l'emploi américain qui paraitra en début d'après-midi. 'Les chiffres de l'emploi américain de novembre sont particulièrement difficiles à anticiper', prévient Aurel BGC, pointant des données avancées contradictoires, mais pense qu'il 'semble acquis que les 'créations' d'emplois auront continué à ralentir'. 'La poursuite d'un recul rapide du taux de chômage sera rassurant aux yeux des marchés, mais, attention, ce mouvement pourrait essentiellement provenir d'une baisse du taux de participation au marché du travail', ajoute le bureau d'études. En attendant, on notera que les commandes à l'industrie allemande se sont accrues de 2,9% en octobre, ce qui les portent 0,8% au-dessus de celles de février, mois précédant les mesures pour endiguer la pandémie. 'De plus, une forte hausse de 4% des ventes réelles suggère que la production se redresse aussi maintenant, ce qui compense au moins partiellement l'impact négatif du confinement récent sur le secteur des services au quatrième trimestre', ajoute Commerzbank. Dans l'actualité des valeurs, Eni grimpe de près de 3% à Milan après son entrée sur le marché britannique de l'éolien offshore à travers l'acquisition de 20% du projet Dogger Bank (A et B) auprès d'Equinor et de SSE Renewables. Siemens Energy gagne 1% à Francfort après l'annonce par Qontigo que le titre remplacera celui du groupe de location Grenke comme composante du MDAX -indice des capitalisations moyennes allemandes- le 21 décembre.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.