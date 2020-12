Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : l'optimisme prédomine au sein des Bourses Cercle Finance • 09/12/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'optimisme prédomine au sein des Bourses européennes (+0,6% à Londres, +1% à Francfort, +0,3% à Paris), encouragé par la bonne orientation affichée par Wall Street la veille sur fond d'espoir de vaccins et de plan de relance aux Etats-Unis. 'En premier lieu, les autorités sanitaires aux Etats-Unis et en Europe pourraient donner très bientôt leur feu vert au vaccin de Pfizer. Par ailleurs, l'administration Trump a proposé un plan de relance de 916 milliards de dollars', souligne Kiplink. 'Enfin, les discussions entre l'UE et le Royaume-Uni en vue d'un accord commercial pourraient progresser alors que Boris Johnson et Ursula Von der Leyen doivent maintenant se rencontrer ce soir dans l'espoir d'un épilogue sur le Brexit', souligne-t-il en outre. 'Londres a fait un pas en avant en annonçant le retrait des clauses de la loi sur le marché intérieur contraires aux dispositions de l'accord signé en janvier, après s'être entendue avec Bruxelles sur la question de l'Irlande du Nord', note d'ailleurs Kiplink. Seule donnée parue ce matin en Europe, l'Allemagne a généré un excédent commercial de 18,2 milliards d'euros en octobre, contre 17,6 milliards le mois précédent, grâce à une hausse de 0,8% des exportations, dépassant celles des importations (+0,3%). Dans l'actualité des valeurs, Tesco gagne plus de 1% à Londres, sur fond de cession par le géant de la distribution de ses activités en Thaïlande et en Malaisie, avec l'intention de distribuer environ cinq milliards de livres du produit net en dividende spécial. Covestro s'adjuge 4% à Francfort, entouré au lendemain d'un relèvement par le groupe de chimie de matériaux de ses objectifs d'EBITDA et de free cash-flow opérationnel pour 2020, du fait d'une activité meilleure que prévu au quatrième trimestre. Signify lâche par contre plus de 5% à Amsterdam, après la présentation par le groupe de solutions d'éclairage de ses objectifs pour la période 2021-2023, ainsi que de ses dernières estimations au titre de l'année qui s'achève.

