Europe: l'optimisme domine sur les places boursières information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 11:22

(CercleFinance.com) - Encouragées par la vigueur des autres grandes places mondiales, les Bourses européennes entament de bonne humeur (+0,2% à Londres, +0,7% à Francfort et à Paris) une semaine qui s'annonce chargée sur le front des données macroéconomiques.



'Les marchés financiers pourraient tenter de poursuivre leur rebond entamé la semaine dernière, sur fond de ralentissement de l'inflation et de la perspective d'une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la Fed', explique-t-on chez IG France.



Dans ce contexte, ils ne réagissent guère à l'indicateur du climat économique qui a baissé dans l'ensemble de l'UE (-0,5 point à 104,1) mais est resté globalement inchangé dans la zone euro (+0,1 point à 105), selon l'enquête de la Commission européenne.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance de nombreuses autres données dans la zone euro cette semaine, en particulier d'une estimation rapide de l'inflation et des indices d'activité PMI de S&P Global au titre du mois écoulé.



Aux Etats-Unis, si Wall Street est fermé ce lundi pour Memorial Day, les prochains jours verront paraitre notamment l'indice de confiance du Conference Board, les indices d'activité PMI et ISM, et surtout le rapport sur l'emploi pour le mois de mai.



Dans l'actualité des valeurs, Siemens grimpe de 3% à Francfort dans le sillage d'un contrat de 8,1 milliards d'euros décroché en Egypte, portant à la fois sur la fabrication de trains, l'installation de systèmes de signalisation et la fourniture de services de maintenance.



Sanofi recule de plus de 3% à Paris, après la décision de la FDA des États-Unis de différer, en raison de motifs liés au protocole, le lancement de l'essai en condition réelle d'utilisation de Cialis sur le marché de l'automédication.



Novartis reste à peu près stable à Zurich, malgré une approbation accélérée par la FDA de Kymriah dans le traitement d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, après deux lignes de traitement systémique ou plus.