Europe: l'optimisme domine, Londres en tête

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ont le vent en poupe ce vendredi (+1,9% à Francfort, +1,2% à Paris), à commencer par Londres (+2%) sur fond de données rassurantes du côté de la consommation des ménages britanniques.



Après une baisse de 1,2% en mars (révisée d'une contraction de 1,4% estimée initialement), les ventes de détail en volume au Royaume Uni ont rebondi de 1,4% le mois dernier en rythme séquentiel, selon l'office national de statistiques.



'Cette forte augmentation inattendue suggère que la crise du coût de la vie n'a pas causé d'effondrement des dépenses de consommation et signifie que l'économie pourrait être un peu plus dynamique que nous ne le pensions auparavant', réagit Capital Economics.



Autre donnée de ce matin, les prix à la production ont grimpé de 2,8% d'un mois sur l'autre en Allemagne en avril. Sur une base annuelle, leur croissance atteint 33,5%, un record depuis la création de la statistique en 1949.



'Cela renforce les craintes selon lesquelles l'indicateur de base des prix à la consommation n'a pas encore atteint son plafond', réagit Commerzbank. 'La pression pour que la BCE relève ses taux d'intérêt s'accroît donc encore', souligne la banque allemande.



Dans l'actualité des valeurs, Richemont dévisse de 10% à Zurich après la publication des résultats annuels du groupe de luxe -détenteur de marques comme Cartier et Buccellati-, entrainant dans son sillage des pairs comme Hermès (-1% à Paris).



RWE gagne plus de 2% à Francfort sur fond de propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe énergétique et remonte son objectif de cours à 47,5 euros, contre 39 euros précédemment.



Ageas avance aussi de 2% à Bruxelles, la compagnie ayant annoncé prendre le contrôle de sa coentreprise d'assurance-vie en Inde, Ageas Federal Life Insurance Company, en portant sa participation de 49 à 74%.





