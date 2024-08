Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: l'optimisme domine avant Nvidia information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes s'affichent en majorité confiantes (-0,1% à Londres, mais +0,3% à Paris et +0,5% à Francfort), dans l'attente ce soir d'un rendez-vous majeur de la semaine, à savoir la publication trimestrielle du principal fabricant de processeurs pour l'IA, Nvidia.



'Les résultats de Nvidia sont devenus un événement macroéconomique important à part entière au cours des derniers trimestres, avec des réactions qui rivalisent avec celles qui ont eu lieu après certains rapports sur l'emploi ou l'inflation', pointe Deutsche Bank.



La banque allemande rappelle par exemple, qu'après la publication trimestrielle du groupe en février, le S&P500 a bondi de +2,11% le lendemain, marquant sa deuxième meilleure performance quotidienne de l'année 2024 jusqu'à présent.



'Gardons à l'esprit que le cours de l'action Nvidia est déjà en hausse de +159% depuis le début de l'année, ce qui en fait le plus performant de l'ensemble du S&P500, et qu'il a grimpé de plus de +1000% depuis son plus bas d'octobre 2022', poursuit-elle.



Seule donnée de la matinée en Europe, la confiance des ménages français dans la situation économique se redresse de nouveau en août, au vu de l'indicateur de l'Insee qui gagne encore un point à 92, un point haut depuis le début de la guerre en Ukraine.



Côté valeurs, ageas bondit de 6% à Bruxelles, salué pour un nouveau programme de rachat d'actions annoncé par l'assureur, à l'occasion d'une publication semestrielle marquée par 'd'excellents résultats d'assurance tant en vie qu'en non-vie'.



ArcelorMittal se montre bien orienté à Amsterdam, gagnant 1% dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank, passé à l'achat au vu d'un profil risque/rendement jugé désormais plus favorable sur le titre du sidérurgiste.





