Europe : l'optimisme domine au sein des Bourses

(CercleFinance.com) - L'optimisme domine au sein des Bourses européennes (+0,7% à Londres, +1,3% à Francfort, +1% à Paris), soutenu par des indices PMI et des publications d'entreprises généralement de bonne facture parus dans la matinée. Se redressant de 50,9 à 51,3, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro affiche un niveau légèrement supérieur à son estimation flash (50,9), et atteint ainsi son plus haut niveau depuis août dernier. 'L'indice semble indiquer le début d'un renversement de tendance économique dans la région', estime Chris Williamson, économiste chez IHS Markit, ajoutant que 'la croissance devrait se renforcer progressivement tout au long de l'année 2020'. Le Royaume Uni donne lui aussi des signaux encourageants avec une reprise de l'expansion du secteur privé local, au vu de l'indice PMI composite IHS Markit/CIPS qui s'établit à 53,3 pour le mois écoulé, contre 49,3 en décembre. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent paraitre notamment la balance commerciale de décembre et l'enquête ADP sur l'emploi privé pour janvier, ainsi que des résultats de groupes tels que Merck et General Motors. Pour l'heure, Siemens grappille moins de 1% à Francfort dans le sillage d'un profit opérationnel du conglomérat industriel en retrait de 30% au titre de son premier trimestre comptable, du fait d'une faible performance de ses activités d'énergie. Vodafone avance de près de 1% à Londres, l'opérateur télécoms ayant revendiqué de bons progrès sur ses priorités au cours de son troisième trimestre, citant une reprise continue en Espagne et en Afrique du Sud, ainsi qu'une accélération au Royaume-Uni. Toujours dans l'actualité des résultats, les opérateurs acclament ceux d'Aperam (+8% à Amsterdam), et saluent ceux de Vinci (+3% à Paris), ABB (+3% à Zurich), Infineon (+2% à Francfort) et BNP Paribas (+1% à Paris).

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.