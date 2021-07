Europe :l'ombre du variant Delta pèse fortement sur les cours

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en forte baisse ce matin: Paris cède 1,8%, suivi de près par Londres (-1,5%) et Francfort (-1,3%).

'Les investisseurs s'inquiètent de la nouvelle propagation de la pandémie en Asie, et notamment au Japon où le pays veut revenir à l'état d'urgence. Du coup, l'accélération des infections au coronavirus pèse sur le moral des investisseurs', estime-t-on chez Kiplink.

Hier soir, la parution des 'minutes' du dernier comité stratégique de la Réserve fédérale s'est apparentée à un non-événement qui n'a guère fait tressaillir les marchés d'actions américains.

Le document révèle que le soutien monétaire va être poursuivi, les hauts-dignitaires de la Fed jugeant que l'économie américaine dispose encore de marges d'amélioration, notamment sur le front de l'emploi.

Du côté des statistiques du jour, les investisseurs pourront justement prendre connaissance, à 14h30, des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis.

De ce côté-ci de l'Atlantique, on a appris ce matin que la Commission européenne avait constaté que Daimler, BMW, et le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi et Porsche) avaient 'enfreint les règles de l'UE relatives aux pratiques anticoncurrentielles en se concertant sur le développement technique dans le domaine de l'épuration des émissions d'oxyde d'azote'.

Par conséquent, la Commission indique avoir infligé une amende de 875 ME, partagée entre le groupe Volkswagen (502 ME) et BMW (373 ME). Daimler échappe aux sanctions pour avoir révélé l'existence de l'entente à la Commission.

Stellantis a dévoilé jeudi des prévisions préliminaires concernant ses résultats de premier semestre. Le constructeur dit s'attendre à une performance 'forte' concernant sa marge opérationnelle sur les six premiers mois de l'année, portée par des prix et un 'mix' produits favorables.

Enfin, Alstom annonce avoir reçu une commande en provenance de la Région Bourgogne-Franche-Comté portant sur six trains Coradia Polyvalent supplémentaires, pour un montant d'environ 47 millions d'euros.