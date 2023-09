Europe: l'inflation US incite les Bourses à la prudence information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 11:47

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes cèdent du terrain ce mercredi (-0,1% à Londres, -0,5% à Francfort et à Paris), la prudence prévalant à l'approche de la parution, en début d'après-midi, des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.



'Alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent est attendu en baisse et au plus bas depuis octobre 2021, l'inflation globale devrait rebondir pour le second mois consécutif à 3,6%', pronostiquait lundi Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Ces chiffres seront surveillés dans l'optique de la réunion du FOMC la semaine prochaine. 'Les investisseurs anticipent de plus en plus des taux de la Fed hauts pour longtemps, mais semblent ne plus attendre de hausse de la part de la banque centrale', selon Vincent Boy.



Pour l'heure, on notera que de ce côté-ci de l'Atlantique, la production industrielle a diminué de 1,1% dans la zone euro en juillet par rapport au mois précédent, tandis qu'elle s'est tassée de 0,7% au Royaume-Uni.



Sur le front des valeurs, les opérateurs boudent les résultats semestriels dévoilés par Inditex (-4% à Madrid), le groupe textile espagnol exploitant notamment l'enseigne Zara, des résultats pourtant marqués par un bond de 40% du bénéfice net.



bp (-1% à Londres) fait par contre preuve d'une certaine résistance à la démission surprise et immédiate de son directeur général Bernard Looney, après moins de quatre ans passés à la tête du groupe énergétique britannique.