Europe: l'inflation rassure les Bourses en zone euro

(CercleFinance.com) - Si Londres recule de 0,5%, les places continentales se hissent dans le vert ce mercredi (+0,3% à Paris et à Francfort), sur fond d'un signal encourageant sur le front de l'inflation dans la zone euro, estimée en repli de 0,2 point à 2,4% en rythme annuel le mois dernier.



Ce chiffre est de nature atténuer la réticence de la BCE à entamer son cycle de baisse de taux avant la Fed, alors que l'institution de Francfort doit réunir son conseil des gouverneurs la semaine prochaine pour aborder sa politique monétaire.



A propos de politique monétaire, les marchés pourraient se montrer attentifs ce mercredi au discours du président de la Fed Jerome Powell au sujet des perspectives économiques, à l'occasion d'un forum organisé par l'Université de Stanford (Californie).



Les opérateurs s'attendent généralement à ce qu'il réaffirme que les conditions pour une baisse de taux ne sont pas encore remplies, compte tenu des déceptions récentes sur les prix, mais qu'elles pourraient l'être d'ici quelques mois.



Toujours aux Etats-Unis, l'après-midi verra paraitre les résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé -surveillé de près à deux jours du rapport officiel sur l'emploi-, puis les indices PMI composite et ISM des services pour le mois de mars.



Sur le front des valeurs européennes, Signify cède 1% à Amsterdam après la nomination de Zeljko Kosanovic au poste de CFO à titre temporaire depuis le 1er avril, en remplacement de Javier van Engelen qui a quitté le groupe de solutions d'éclairage.





