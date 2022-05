Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: l'inflation préoccupe les Bourses information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé : si Londres gagne 0,3%, les places de la zone euro se montrent plus moroses (-0,6% à Francfort, -0,8% à Paris) sur fond de nouvelles données préoccupantes sur le front de l'inflation.



Selon une estimation rapide d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 8,1% en mai, marquant donc une accélération par rapport à 7,4% en avril, la flambée des prix de l'énergie (39,2%) en constituant toujours le premier moteur.



'Surtout, l'inflation sous-jacente a également augmenté, passant de 3,5 à 3,8%. De plus, toutes les dernières données d'enquête suggèrent que les pressions sur les prix restent extrêmement fortes et que le marché du travail est tendu', souligne Capital Economics.



'Au total, les arguments pour une sortie rapide des taux d'intérêt négatifs ne devraient que se renforcer dans les semaines à venir', poursuit-il, tablant en tout cas sur 125 points de base de hausses de taux d'ici la fin de l'année, ce qui porterait le taux de dépôt à +0,75%.



Autre donnée macroéconomique décevante, le PIB de la France s'est finalement contracté de 0,2% au premier trimestre, d'après Eurostat qui l'avait estimé stable en première lecture fin avril, dégradation liée surtout à un recul de la consommation des ménages.



Dans l'actualité des valeurs, Unilever s'adjuge plus de 6% à Amsterdam après la nomination de Nelson Peltz, le directeur général du fonds activiste Trian, en tant que membre du conseil d'administration du groupe de produits agroalimentaires et d'hygiène.



GSK (GlaxoSmithKline) reste stable à Londres alors que le groupe de santé va débourser près de 3,3 milliards de dollars pour racheter la biotech américaine Affinivax, spécialisée dans la vaccination contre les infections à pneumocoques.





