Europe: l'heure reste à une certaine confiance

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament la semaine en poursuivant sur leur lancée de vendredi, avec par exemple des hausses de 0,6% à Londres, 1,1% à Francfort et 0,4% à Paris, sur fond d'espoirs de politiques monétaires plus prudentes face au spectre de la récession.



'La forte accélération haussière constatée sur les indices mondiaux la semaine prochaine, pourrait se poursuivre dans les prochains jours', estime Vincent Boy, analyste marchés chez IG France, dans son point hebdomadaire.



'Malgré le discours de Jerome Powell sur la poursuite du resserrement monétaire, les investisseurs commencent à prendre conscience du risque de récession et anticipent déjà un ralentissement du resserrement monétaire dans les mois à venir', explique-t-il.



'Les données de cette semaine pourraient d'ailleurs les conforter dans cette idée, avec le PIB aux Etats-Unis attendu en baisse de 1,5% ou les chiffres sur les prix à la consommation des ménages qui pourraient montrer qu'un pic est potentiellement atteint', poursuit m'analyste.



Parmi les autres statistiques prévues ces jours-ci, figurent les indices ESI de Bruxelles, l'inflation dans la zone euro, une nouvelle estimation de la croissance britannique, ou encore les indices PMI manufacturiers.



Dans l'actualité des valeurs, Holcim recule de 1% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' et un objectif de cours ramené de 55 à 45 euros sur le titre du groupe de matériaux de construction.



A la Bourse de Paris, les opérateurs saluent Valneva (+3%) pour l'autorisation de mise sur le marché (AMM) obtenue pour son vaccin contre la Covid-19 en Europe, mais délaissent Ipsen (-4%) après son accord pour acquérir la société Epizyme.





