Europe : l'heure reste à la prudence

(CercleFinance.com) - Malgré un léger relèvement de la croissance américaine, les Bourses européennes tendent à reculer (-0,2% à Londres et à Paris, -0,3% à Francfort), à la veille du traditionnel symposium de Jackson Hole qui réunit chaque été les principaux banquiers centraux. 'Les déclarations de Jerome Powell sur la politique monétaire seront étudiées avec la plus grande attention', prévient Kiplink, précisant que 'de nouveaux éléments quant à un éventuel 'tapering' de la Fed pourraient émerger'. En attendant ce rendez-vous, on notera que la croissance du PIB des Etats-Unis a été révisée à 6,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2021, contre 6,5% en toute première lecture il y a un mois et après 6,3% sur les trois premiers mois de l'année. De ce côté de l'Atlantique, le climat des affaires en France accentue en août son repli entamé en juillet, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui perd trois points à 110, mais reste cependant bien au-dessus de celui d'avant la crise sanitaire (106). Sur le front des valeurs, CRH prend 2% à Londres, après la publication par le fournisseur irlandais de matériaux de construction d'un BPA presque doublé au titre de son premier semestre 2021, dans un contexte positif en Amérique du Nord et en Europe. Bouygues avance de près de 1% à Paris, le conglomérat ayant relevé ses perspectives pour 2021 et 2022, à l'occasion de la publication de résultats en forte amélioration pour les six premiers mois de l'année en cours. Signify s'adjuge près de 3% à Amsterdam, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'sous-performance' à 'neutre' sur le titre du fournisseur de solutions d'éclairage, avec un objectif de cours remonté de 32 à 50 euros.

