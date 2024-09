Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: l'emploi US rend les Bourses prudentes information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes reculent encore ce vendredi (-0,5% à Londres et à Paris, -0,7% à Francfort), la prudence l'emportant ainsi à l'approche du rapport sur l'emploi américain, principal rendez-vous macroéconomique de la semaine.



Les investisseurs ont compris que l'emploi était devenu le principal facteur dont dépendront les prochaines décisions de la Fed, à commencer par l'ampleur de ses prochaines baisses de taux susceptibles de dicter la tendance des prochains mois sur les marchés financiers.



Actuellement, sur le marché à terme américain, la probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base de la Réserve fédérale ce mois-ci est évaluée à 41%, alors qu'elle se situe à 59% pour un assouplissement de seulement 25 points.



De mauvais chiffres sur le marché du travail viendraient en outre raviver les craintes d'un 'atterrissage brutal' de la croissance américaine, voire d'une retombée en récession, un scénario alimenté par les indicateurs économiques mitigés des dernières semaines.



Pour l'heure, de ce côté-ci de l'Atlantique, parmi les données de la matinée en Europe, on notera que la production en volume de l'industrie allemande a chuté de 2,4% en juillet par rapport au mois précédent, selon l'office fédéral de statistiques.



'Cette baisse est bien pire que prévu', constate Capital Economics, qui en attendait une stabilité et pointe des chutes particulièrement marquées dans l'automobile (-8,1%) et les équipements électriques (-7%), deux secteurs majeurs de l'industrie allemande.



Par ailleurs, le PIB a augmenté de 0,2% dans la zone euro et dans l'Union européenne, au deuxième trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui a ainsi révisé en baisse de 0,1 point ses estimations précédentes.





