Europe : l'attentisme prévaut sur les marchés

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent non loin de leurs équilibres ce jeudi matin (+0,1% à Londres, -0,2% à Francfort et à Paris), alors que le dossier du coronavirus demeure au coeur des préoccupations des investisseurs. 'Les investisseurs se montrent rassurés du ralentissement de la propagation du coronavirus', note Kiplink, ajoutant qu'ils sont aussi 'de plus en plus persuadés que la Chine va prendre de nouvelles mesures de soutien à la croissance'. 'C'est un élément favorable pour les banques centrales alors que les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ont confirmé la volonté de l'institution de ne pas modifier sa stratégie actuelle', poursuit-il. Cet après-midi aux Etats-Unis, doivent être publiés l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie, puis l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board, ce dernier étant attendu en hausse de 0,4% pour janvier. Parmi les publications annuelles du jour, les opérateurs saluent celles de Fresenius (+5,5%) et surtout de sa filiale Fresenius MedCare (+8%) à Francfort, mais sanctionnent lourdement celles de Telefonica (-5%) à Madrid et de Swiss Re (-4%) à Zurich. A Paris, les résultats annuels de Schneider Electric (+7,7%) et Bouygues (+3,8%) reçoivent des accueils enthousiastes de la part du marché, à l'inverse de ceux d'Air France-KLM (-5,4%) et surtout Eramet (-12,8%). Par ailleurs, UBS gagne près de 2% à Zurich après l'annonce de la nomination au poste de CEO, à partir du 1er novembre prochain, de Ralph Hamers, qui quittera la direction d'ING (+2% à Amsterdam) à la fin juin.

