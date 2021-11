Europe : l'attentisme prévaut au sein des Bourses

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes restent globalement assez proches de leurs équilibres (+0,3% à Londres, stabilité à Francfort, +0,2% à Paris), alors que les politiques monétaires des grandes banques centrales figurent au coeur des préoccupations des investisseurs.

'La question la plus importante pour les marchés est de savoir dans quelle mesure la politique pourrait finalement être durcie et, en lien avec cela, avec quelle efficacité les banques centrales communiquent leurs intentions', estime Capital Economics.

'Si les marchés commencent à croire que les banques centrales ont pris du retard par rapport à la courbe d'inflation et qu'une réponse plus importante est nécessaire, une plus grande secousse sur les marchés s'ensuivrait sûrement', prévient-il.

Dans les prochains jours, les opérateurs prendront connaissance des indices PMI en estimations flash, puis des indices de climat des affaires en France et en Allemagne, ainsi que d'une nouvelle estimation de la croissance économique allemande.

Aux Etats-Unis, les données se concentreront mercredi -veille de Thanksgiving- avec en particulier une nouvelle estimation de la croissance du PIB, les commandes de biens durables, les revenus et les dépenses des ménages pour octobre.

Sur le front des valeurs, sont attendues cette semaine les publications de résultats de groupes comme Compass ou Rémy Cointreau en Europe, ainsi que de Gap, HP Inc, Medtronic et Best Buy de l'autre côté de l'Atlantique.

En attendant, Telecom Italia s'envole de 24% à Milan après l'annonce par le groupe d'investissement KKR de son intention de lancer une éventuelle OPA 'non contraignante et indicative' sur le capital de l'opérateur télécoms.

Ericsson lâche près de 4% sur l'OMX, suite à un accord par lequel l'équipementier télécoms suédois proposera une offre de 6,2 milliards de dollars pour l'acquisition de Vonage, fournisseur mondial de communications basées sur le cloud.

Julius Baer perd plus de 3% à Zurich après que la banque privée a fait état d'un afflux d'actifs moins important que prévu sur les dix premiers mois de l'année, et ce malgré des actifs sous gestion en hausse de 12% sur un an à 484 milliards de francs suisses.