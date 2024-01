Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: l'attentisme domine au sein des Bourses information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - L'heure semble être à la prudence au sein des Bourses européennes (-0,2% à Londres et à Francfort, -0,3% à Paris), les opérateurs préférant manifestement ne pas prendre position avant la réunion de la BCE prévue ce jeudi.



'Nous nous attendons à ce que la BCE adopte une position d'attente en soulignant une fois de plus sa dépendance aux données', indique Martin Wolburg, économiste senior chez Generali Investments, en amont de ce rendez-vous.



'Nous continuons de penser qu'une première baisse des taux n'interviendra qu'en juin et pensons que la conférence de presse qui l'accompagnera sera cohérente avec ce point de vue', poursuit le professionnel.



L'attentisme prévaut d'autant mieux qu'aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce mardi, laissant les investisseurs concentrer pour l'heure leur attention sur les publications d'entreprises de la matinée.



Ainsi, Ericsson se maintient à son équilibre à Stockholm, après la publication par l'équipementier télécoms de lourdes pertes annuelles sous le poids de charges exceptionnelles, mais accompagnées d'un dividende maintenu.



Logitech dévisse de 6% à Zurich, en dépit d'un relèvement par le fabricant d'accessoires numériques de ses objectifs pour son exercice 2023-24, à l'occasion de sa publication au titre de son troisième trimestre comptable.



Swatch recule de 2% alors que l'horloger suisse a assuré envisager de grandes 'opportunités' pour 2024, notamment pour sa marque de luxe Harry Winston, en dépit de résultats moins bons que prévu l'an dernier.





