Europe: l'année boursière démarre dans l'optimisme information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 11:07

(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes, les autres places européennes commencent l'année dans un certain enthousiasme (+0,7% à Francfort, +0,9% à Paris), encouragées par un indice PMI qui fait démarrer du bon pied une semaine qui s'annonce particulièrement riche en statistiques.



L'indice PMI final d'IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est établi à 58 en décembre, conformément à l'estimation flash, contre 58,4 en novembre, marquant un léger ralentissement de la croissance du secteur.



'Les résultats de l'enquête n'ont pas terni l'atmosphère festive de fin d'année, les données de décembre mettant en effet en évidence des signes d'atténuation de la crise d'approvisionnement qui entrave depuis plusieurs mois les chaînes de production en Europe', note IHS Markit.



De très nombreuses autres données européennes sont attendues en cette première semaine de l'année, dont les indices PMI composites, l'inflation et les indices du sentiment économiques dans la zone euro, ainsi que des données d'activité françaises et allemandes pour novembre.



Aux Etats-Unis, outre les derniers indices PMI et ISM, doivent paraitre l'enquête ADP sur l'emploi privé, la balance commerciale et les commandes à l'industrie de novembre et surtout le rapport officiel sur l'emploi pour le mois de décembre.



'Après une année très positive pour les marchés, le début de 2022 pourrait être celle de la remise en question concernant l'impact des politiques monétaires ultra accommodantes sur l'économie, l'inflation ou encore la stabilité des monnaies fiduciaires', prévient IG France.



'Cette année pourrait être la fin de la pandémie, ou du moins la fin des effets négatifs sur l'économie, mais également la fin d'un cycle de hausse des marchés, tiré par l'injection massive dans le système monétaire', juge-t-il.



Dans l'actualité des valeurs, Zurich Insurance prend 1% après la cession par le groupe, au portugais GamaLife, d'un portefeuille italien composé de contrats d'assurance-vie et de plans d'épargne-retraite existants, transaction qui doit améliorer sa situation financière.



Ahold Delhaize avance de moins de 1% à Amsterdam sur fond de démarrage ce jour de son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros annoncé le 15 novembre dernier, programme que le distributeur alimentaire prévoit d'achever avant la fin 2022.