Europe : inflation et pandémie préoccupent les marchés

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes évoluent sans direction claire ce matin: Paris gagne 0,2% devant Francfort (+0,1%) tandis que Londres cède 0,5%, au lendemain d'une séance qui s'est close en ordre dispersé outre-Atlantique, les marchés digérant plus ou moins aisément les chiffres préoccupants de l'inflation aux Etats-Unis.

Si les marchés s'interrogent toujours quant au caractère transitoire - ou non - des prix à la consommation, les craintes autours de la pandémie refont également surface, avec une forte hausse des contaminations en Allemagne, Belgique, Autriche et Pays-Bas.

Par conséquent, le spectre d'un nouveau durcissement des mesures sanitaires ressurgit dans certaines régions. En Allemagne, ces mesures pourraient surtout cibler les non-vaccinés dans les espaces de loisirs et de travail, croit-on savoir chez Commerzbank.

'Le RKI conseille aussi d'annuler ou d'éviter les grands évènements, si possible. La tenue comme prévu des fêtes de carnavals et des marchés de Noël semble de plus en plus incertaine', poursuit la banque allemande.

Le vieux continent est aussi le théâtre de nouvelles tensions géopolitiques avec le Bélarus, ce dernier menaçant ni plus ni moins de riposter à d'éventuelles sanctions européennes en fermant les vannes d'un important gazoduc. Le Bélarus est accusé de fomenter une crise migratoire à sa frontière avec la Pologne, explique Aurel BGC.

Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pu découvrir aujourd'hui que la production industrielle corrigée des variations saisonnières avait diminué de 0,2% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE en septembre 2021, par rapport à août 2021, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

En août 2021, la production industrielle avait diminué de 1,7% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE. En septembre 2021, par rapport à septembre 2020, la production industrielle a augmenté de 5,2% dans la zone euro et de 5,0% dans l'UE.

En Espagne, l'inflation est confirmée par l'office national de statistiques: les prix à la consommation dans le pays ont de nouveau accéléré au mois d'octobre, l'inflation en rythme annuel ayant grimpé de près d'un point et demi par rapport au mois précédent, pour atteindre 5,4%.

Dans l'actualité des valeurs européennes, le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca publie un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 48% à change constant par rapport à la même période un an plus tôt. Le laboratoire enregistre une perte de 1,6 milliard de dollars au 3e trimestre, après un bénéfice de 651 millions de dollars un an plus tôt.

Le suisse Richemont présente un résultat net presque multiplié par huit à 1,25 milliard d'euros (+686%)au titre de son premier semestre comptable. Le chiffre d'affaires du groupe de luxe helvétique a progressé de 65% à taux de change constants à 8,91 milliards d'euros.

Enfin, le belge KBC Groupe publie un bénéfice net de 601 millions d'euros pour le troisième trimestre 2021, en baisse de 24% en rythme séquentiel, avec un effet non récurrent négatif de 319 millions lié aux transactions de vente en cours en Irlande.