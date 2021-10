Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : hésitations après une clôture partagée à Wall Street information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes gravitent autour de leurs équilibres ce mardi (stabilité à Londres, Francfort et Paris), au lendemain d'une clôture en ordre dispersé à New York avec un repli de 0,1% du Dow Jones, mais une hausse de plus de 0,8% pour le Nasdaq. 'L'accalmie observée sur la place américaine a ramené un peu de sérénité sur des marchés déstabilisés par le ralentissement de la croissance en Chine', note Kiplink, ajoutant que les investisseurs continuent de parier sur un bon cru pour les publications d'entreprises. La société de gestion estime néanmoins que la prudence reste de mise face à l'accélération de l'inflation et au ralentissement de la croissance économique, et que l'évolution des taux d'intérêt sera surveillée lors des interventions de plusieurs responsables de la Fed. Seuls les chiffres de la construction résidentielle pour septembre sont attendus comme donnée macroéconomique cet après-midi, mais les opérateurs prendront aussi connaissance des résultats trimestriels de groupes comme Procter & Gamble, J&J et Travelers. Pour l'heure, Ericsson se montre à peu près stable sur l'OMX, l'équipementier télécoms suédois ayant précisé, à l'occasion de sa publication trimestrielle, que son chiffre d'affaires a été affecté par des pertes de marché en Chine et par la pénurie actuelle de composants. A Paris, Danone (-2%) essuie l'une des plus fortes baisses du SBF120, après la présentation par le groupe agroalimentaire d'un chiffre d'affaires du troisième trimestre en croissance de 3,8% en données comparables, mais avec un effet volume de -0,8%.

