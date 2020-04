Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : gains vigoureux avec des signaux d'espoir Cercle Finance • 17/04/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains vigoureux ce vendredi (+2,3% à Londres, +3,1% à Francfort, +3,3% à Paris), les investisseurs semblant se réjouir au vu de plusieurs signaux d'espoir concernant la crise actuelle. 'La pandémie semble sous contrôle dans le monde à présent. Aux Etats-Unis aussi, le nombre de personnes nouvellement infectées tend à chuter', souligne Commerzbank dans son point matinal quotidien sur la crise. La banque allemande ajoute que le Président Trump a donc présenté les grandes lignes pour la sortie du confinement, tandis que la Commission européenne travaille à un 'plan Marshall pour le redressement de l'Europe' et veut mobiliser des fonds supplémentaires. 'Comme attendu, le PIB de la Chine au premier trimestre a plongé de 9,5% en rythme séquentiel, mais la production industrielle n'a baissé en mars que de 1,1% en comparaison annuelle, après 13,5% en janvier-février', note-t-il par ailleurs. Dans l'actualité des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,7% en mars, contre 1,2% en février, d'après Eurostat qui confirme donc son estimation rapide de fin mars pour la zone euro. Sur le front des valeurs, Nokia prend encore 4% sur l'OMX après un gain de plus de 7% la veille suite aux rumeurs d'une possible approche hostile de la part de groupes de capital-investissement comme KKR, Apollo et Blackstone, selon TMT Finance. easyJet grimpe de près de 6% à Londres, sur fond d'un relèvement d'opinion chez Oddo BHF de 'neutre' à 'achat' sur le titre de la compagnie aérienne à bas prix, avec un objectif de cours ajusté de 820 à 770 pence.

