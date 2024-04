Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: gains limités avant des données américaines information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent dans l'ensemble une confiance modérée (+0,2% à Londres, +0,1% à Francfort, +0,5% à Paris), dans l'attente d'une série de données macroéconomiques aux Etats-Unis cet après-midi.



Les opérateurs doivent en effet prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, mais aussi de l'indice de la Fed de Philadelphie, puis des ventes de logements anciens et des indicateurs avancés du Conference Board.



Ils espèrent que ces différentes statistiques ne reflèteront pas un trop grand dynamisme de l'activité économique aux Etats-Unis, qui pourrait inciter la Réserve fédérale à reporter de nouveau ses projets d'assouplissement monétaire.



Des déclarations récentes de Jerome Powell ont en effet semé le trouble à ce sujet, le président de la Fed semblant écarter la perspective d'une baisse de taux en juin et suggérer que seuls deux assouplissements seraient à l'agenda en 2024.



Aucune donnée macroéconomique majeure n'était attendue ce matin sur le vieux continent, mais différents poids-lourds de la cote européenne ont dévoilé leurs performances au titre des trois premiers mois de cette année.



Si les investisseurs restent de marbre face à la publication de Nokia (stable à Helsinki), ils saluent clairement celles d'ABB (+5% à Zurich), d'easyJet (+3% à Londres) et dans une moindre mesure de Danone (+1% à Paris).





