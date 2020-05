Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : gains conrtés par le rapport sur l'emploi Cercle Finance • 08/05/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Alors que Londres reste portes closes, les Bourses du vieux continent confirment leur progression cet après-midi (+1,2% à Francfort, +1% à Paris), après la publication d'un rapport sur l'emploi américain plutôt moins désastreux que ce que craignaient les économistes. L'économie américaine n'a détruit 'que' 20.500.000 emplois non agricoles le mois dernier, selon le Département du Travail, là où les économistes craignaient une perte de 22.000.000, et le taux de chômage s'est envolé à 14,7%, contre un consensus de 16,3%. 'Mais le pire n'est certainement pas encore terminé. Même si la pandémie devait s'atténuer, il faudra probablement beaucoup de temps au marché du travail américain pour revenir à son niveau d'avant la crise', prévient toutefois Commerzbank. De ce côté de l'Atlantique, l'Allemagne a vu son excédent commercial reculer à 12,8 milliards d'euros en mars, contre 21,4 milliards le mois précédent, du fait d'une chute de 11,8% des exportations, plus forte donc que la diminution de 5,1% des importations. Sur le front des valeurs, ING Group s'adjuge 4,2% à Amsterdam, la banque ayant dévoilé un BPA trimestriel certes en chute de 40% à 0,17 euro par action, mais dépassant de deux centimes l'estimation moyenne des analystes. Siemens grimpe de 6,5% après que le conglomérat a signé une performance financière 'robuste' au cours de son deuxième trimestre fiscal au vu du contexte 'compliqué' et indiqué que sa filiale Flender va être scindée, puis cotée.

