Europe : Francfort pénalisé par un piètre indice Ifo

(CercleFinance.com) - A part Francfort qui cède 0,4% après un indice Ifo préoccupant, les Bourses européennes n'évoluent guère (-0,1% à Paris, +0,1% à Londres) ce matin, dans l'attente d'une avalanche de statistiques cet après-midi aux Etats-Unis, en cette veille de Thanksgiving. Les opérateurs pourraient se montrer attentifs, en particulier, à la deuxième estimation de la croissance du PIB pour le troisième trimestre, ainsi qu'aux commandes de biens durables, aux revenus et aux dépenses des ménages pour octobre. En attendant ces rendez-vous, a été publié ce matin un indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en recul à 96,5 au titre du mois en cours, à comparer à 97,7 pour octobre, recul qui concerne à la fois l'évaluation de la situation actuelle et les perspectives. 'La baisse de l'indice suggère que l'économie allemande était en difficulté avant même le récent durcissement des restrictions Covid. Les choses seront bien pires en décembre alors que les restrictions de Covid sont renforcées', prévient-on chez Capital Economics. En revanche, le climat des affaires en France s'améliore de nouveau, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne deux points à 114 ce mois-ci : il dépasse ainsi son niveau de juin et demeure largement au-dessus de sa valeur d'avant la crise sanitaire (106). Dans l'actualité des valeurs, CRH prend près de 2% à Londres, poursuivant sur sa lancée de la veille alors que des brokers saluent le point d'activité du fournisseur de matériaux de construction, comme Oddo qui reste à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé. Valneva gagne 4% à Paris, suite à la signature d'un accord d'achat anticipé avec Bruxelles pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, pendant une période de deux ans.

