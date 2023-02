Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe: Francfort à la peine après la révision du PIB information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 11:57









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent à proximité de leurs équilibres (+0,3% à Londres, -0,1% à Francfort, +0,1% à Paris), sur fond d'annonce d'une contraction plus forte que prévu du PIB de l'Allemagne en fin d'année dernière.



L'économie allemande s'est contractée de 0,4% au quatrième trimestre 2022, un repli plus marqué que lors de sa première estimation (-0,2%) -dont les analystes attendaient en moyenne une confirmation-, notamment sous l'effet d'une faiblesse de la consommation.



'Au vu du resserrement des politiques monétaires opéré par les grandes banques centrales, il ne faut pas attendre de redressement sensible de l'activité dans le courant de cette année', ont réagi les équipes de Commerzbank après ces chiffres.



Autre donnée de la matinée, la confiance des ménages français reste quasi stable en février selon l'Insee, mais leur proportion considérant que les prix ont augmenté sur les douze derniers mois atteint son plus haut niveau depuis 1977.



Dans l'actualité des valeurs, BASF dévisse de 6% à Francfort, après la publication par le chimiste d'une perte nette pour l'année passée du fait de lourdes dépréciations chez Wintershall Dea, ainsi que l'annonce de mesures de réductions de coûts en Europe.



International Airlines Group (IAG) recule de près de 5% à Londres, malgré un retour du transporteur aérien anglo-espagnol aux bénéfices en 2022, 'retour attendu avec l'assouplissement des restrictions sur les voyages', selon Liberum.



Holcim cède 1% à Zurich, le fournisseur de matériaux de construction ayant fait part de résultats record pour 2022, mais aussi du prochain départ de son président du conseil d'administration Beat Hess, après l'AG du mois de mai.





