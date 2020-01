Europe : fortunes diverses sur les places de marché

(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes connaissent des fortunes diverses en ce début de semaine : si Londres parvient à avancer, Paris bloque et Francfort recule.

Ainsi, le FTSE 100 avance de +0,3%, le CAC 40 est proche de son point d'équilibre (mais tout de même dans le vert), et le DAX recule de -0,2%.

La semaine sera chargée en données statistiques et en publications.

Les prochains jours verront en effet démarrer la saison des résultats de quatrième trimestre aux États-Unis. On attend notamment ceux de grandes banques comme JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup et Bank of America.

Sur le front des données macroéconomiques, sont attendus, entre autres, les chiffres américains de l'inflation, des ventes de détail, de la construction résidentielle et de la production industrielle pour décembre. En Europe, la semaine sera marquée par exemple par les prix à la consommation en France, en Allemagne et dans la zone euro, ainsi que la production industrielle et la balance commerciale de cette dernière.

Par ailleurs, on a appris ce matin que la production industrielle du Royaume Uni a reculé de 0,6% sur la période des trois mois de septembre à novembre 2019 par rapport au trimestre précédent, avec une contraction de 0,8% observée pour le secteur manufacturier proprement-dit.