Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

par Diana Mandia

19 novembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, dans une séance marquée par le début boursier d'Anthropic, dont la cotation au Nasdaq a maintenu ‌les opérateurs dans un état de tension, entre enthousiasme face à une opération record et inquiétude après les récentes turbulences sur le marché de l'IA.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,81% à 8.080,74 points. À Francfort, le Dax a reculé de 0,92% et à Londres, le FTSE 100 a perdu ​0,93%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un recul de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,88%.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones s'est retourné à la baisse et perd 1,52%, tout comme le Standard & Poor's 500, qui cède 0,98%. Le Nasdaq Composite, qui avait grimpé d'environ 2% dans les premiers échanges, recule de 0,74%.

La prudence s'est imposée sur les actions au fil de la séance, les investisseurs restant sur le qui-vive lors de la première journée de cotation du créateur de l'IA Claude au Nasdaq, qui s'est concrétisée juste après la clôture des Bourses européennes, le groupe battant ​ainsi le record établi par SpaceX lors de son IPO en juin dernier.

Anthropic a atteint jeudi une capitalisation boursière de 2.000 milliards de dollars lors de son début boursier, l'action s'établissant à 111,5 dollars contre un prix de l'IPO à 83 dollars, à un moment où le secteur technologique est secoué par l'affaire Nvidia et le départ soudain de son emblématique directeur général, ainsi que par des ​craintes plus générales concernant ses dépenses et leur rentabilité future.

"L'introduction en Bourse d'Anthropic est déterminante pour le cycle d'investissement dans l'IA. Une introduction réussie ⁠pourrait prolonger ce cycle de plusieurs années, tandis qu'un échec risquerait de freiner les investissements", estime Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.

Dans l'attente, le secteur technologique du Stoxx 600 paneuropéen a réussi à conserver de légers gains (+0,11%) après avoir considérablement réduit l'élan qu'il avait affiché ‌en début de matinée.

Les opérateurs ont également suivi jeudi le sommet trilatéral entre le président américain Donald Trump et ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, en marge du sommet de l'Asie-Pacifique (APEC) qui se tient dans la ville chinoise de Shenzhen.

Les trois dirigeants sont convenus d'une "déclaration de paix" lors de leur réunion trilatérale sans précédent, dans laquelle ils ont réaffirmé qu'une guerre nucléaire ne devait jamais être menée, ont rapporté la Chine et la Russie.

Le président ​russe a pour sa part déclaré que l'Ukraine subirait de lourdes représailles après que Kyiv a frappé le pont reliant ‌la Russie à la Crimée par le détroit de Kertch pour la troisième fois cette semaine.

VALEURS

Le fabricant français de matériaux pour semi-conducteurs Soitec s'est envolé de 12% à Paris après avoir annoncé son ⁠objectif d'atteindre une croissance annuelle de 40%.

À Paris, l'action de l'opérateur aéroportuaire ADP a pris près de 4% après la publication la veille d'un avis conforme favorable de l'Autorité française de régulation des transports (ART) sur le projet de contrat de régulation économique du groupe pour 2027-2034, les analystes soulignant le soulagement qu'apporte cette décision.

Sanofi a quant à lui reculé de 2,8%. Ses pertes se sont amplifiées après que l'agence Bloomberg a rapporté que le groupe français envisagait d'acquérir la société pharmaceutique américaine Insmed.

Ailleurs en Europe, Evonik a plongé de plus de 16% après que le géant allemand de la chimie BASF (-1%) a ⁠dot jeudi qu'il renonçait à son projet d'acquisition de la ‌société, laquelle a rejeté ses deux offres.

Novartis a perdu 3,2% après avoir abaissé jeudi son objectif de chiffre d'affaires à moyen terme.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le nombre de personnes ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage aux Etats-Unis a légèrement ⁠augmenté lors de la semaine au 14 novembre, a annoncé jeudi le département du Travail, des chiffres qui suggèrent que la situation sur le marché du travail reste plutôt stable, même si certains salariés licenciés ont du mal à trouver un nouvel emploi.

Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se ‌sont pour leur part détériorées bien plus que prévu en novembre, selon l'antenne locale de la Réserve fédérale, dont l'indice "Philly Fed" a chuté , s'établissant à 6,3, après 20,9 en octobre.

CHANGES

Le dollar s'affaiblit légèrement (-0,02%) face à un panier de devises de référence, perdant de son ⁠élan après sept séances consécutives de hausse alimentées par les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire aux États-Unis.

L'euro grignote à son tour 0,04% à pour s'établir 1,0977 dodollar.

TAUX

Les rendements des obligations ⁠américaines avancent jeudi, alors que les investisseurs digèrent les déclarations jugées "hawkish" de Christopher ‌Waller, gouverneur de la Fed. Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2 points de base ressort à 5,0865% et celui du titre à deux ans gagne 3 points de base à 4,8321%.

Christopher Waller a dit mercredi que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa lutte ​contre l'inflation et qu'elle devait soit approuver une augmentation d'un demi-point lors de la réunion de décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

Les opérateurs ‌analysent également le dernier compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed, publié mercredi soir, qui montre que les membres de la banque centrale américaine ont souligné la nécessité d'une hausse supplémentaire des taux.

Les traders anticipent toutefois presque unanimement une hausse des taux de la Fed de 25 points de base le mois prochain.

Dans la ​zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 2,8 points de base à 3,4052%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a terminé sur un gain de 3,6 points de base à 3,1622%.

Tout comme aux États-Unis, les marchés s'attendent également à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en décembre de la part de la Banque centrale européenne (BCE).

L'inflation devrait s'accélérer en Allemagne en particulier après le début de l'année prochaine, a déclaré jeudi la Bundesbank dans un rapport. Avec une inflation de 2,9% en octobre, l'Allemagne affiche l'un des taux les plus bas de la zone euro ⁠et une forte hausse risque de faire grimper le chiffre global du bloc.

L'institut de Francfort à par ailleurs souligné jeudi dans son rapportannuel sur le système bancaire que l''exposition des banques commerciales de la zone euro aux centres de données pour l'IA était pour le moment relativement faible, tout en ajoutant que le rythme rapide de croissance de cette exposition nécessitait une attention accrue.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans a progressé de près de 7 points de base à 4,9409%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole avancent légèrement après leur recul de la veille, les inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient venant contrebalancer les prévisions d'un excédent sur le marché.

Le Brent prend 1,09% à 92,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,74% à 84,71 dollars.

Les attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz assombrissent les perspectives d'une reprise durable des flux, tandis que les tensions persistent entre les rebelles yéménites, alliés de l'Iran, et l'Arabie saoudite.

Le plus haut gratte-ciel de Ryad, qui abrite le siège du fonds souverain saoudien, a été touché jeudi par un missile, le dernier épisode en date du conflit opposant le royaume aux rebelles Houthis, alliés de l'Iran.

A SUIVRE LE ​20 NOVEMBRE :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)