Europe: en très légère hausse, la prudence reste à l'oeuvre information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 11:31

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières d'Europe sont certes en vert, mais les hausses sont presque anecdotiques ce matin, Paris grappille moins de 0,1% derrière Londres et Francfort qui évoluent entre 0,2% et 0,3%.



Les places boursières entrent dans une période de l'année où les volumes et la volatilité sont bas, faute de véritables catalyseurs.



Les écarts sont d'ailleurs restés faibles toute la semaine et la prudence devrait encore rester de mise, au moins jusqu'aux grands rendez-vous de la semaine prochaine que constitueront les réunions de la Fed et de la BCE.



De plus, les craintes que suscitent la santé de l'économie et la menace d'une prochaine récession des deux côtés de l'Atlantique sont loin d'être dissipées, alors que l'inflation se situe encore partout à des niveaux très élevés.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Credit Suisse a annoncé jeudi soir avoir bouclé avec succès son augmentation de capital d'un montant total de quatre milliards de francs suisses (environ 4,05 milliards d'euros).



Gimv a annoncé vendredi avoir cédé sa participation au sein de Biolam, un groupe français de laboratoires de biologie médicale, suite à une trajectoire de croissance jugée 'rapide' et 'réussie'.



Enfin, SAS fait savoir que la justice américaine a validé l'accord sur cinq ans et demi conclu cet été avec ses pilotes. Le transporteur scandinave indique que le tribunal des faillites du district sud de New York a approuvé la nouvelle convention collective signée au mois de juillet avec quatre syndicats de pilotes.