Europe: en rouge, les contestations en Chine préoccupent information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 11:13

(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont dans le rouge ce matin, Paris cédant près de 1% derrière Francfort (-0,9%) et Londres (-0,6%), les investisseurs limitant les prises de risques après huit semaines de hausse.



La multiplication des manifestations en Chine contre les contraintes sanitaires de plus en plus pesantes réveillent aussi des inquiétudes quant à la croissance de la deuxième économie mondiale.



Le recul des cours de pétrole témoigne d'ailleurs de cette crainte, le baril de Brent cédant environ 3%, autour des 80$.



Notons qu'après la relâche de Thanksgiving, la semaine s'annonce particulièrement dense en termes d'indicateurs économiques, avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi de novembre qui seront publiés vendredi.



Tout l'enjeu est de savoir si le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale commence à porter ses fruits en réduisant les tensions sur le marché du travail.



Contrairement aux années précédentes, quand des chiffres solides étaient assimilées à de bonnes nouvelles, les investisseurs espèrent une statistique décevante qui priverait la Fed d'arguments pour relever encore ses taux.



En attendant le point d'orgue de vendredi, la semaine sera rythmée par d'autres indicateurs comme les dépenses des ménages américains ou les premiers chiffres de l'inflation en zone euro au mois de novembre.



Parallèlement, les investisseurs vont devoir s'interroger sur les répercussions des manifestations contre la politique zéro Covid en Chine, qui apparaissent de plus en plus intenses.



Dans l'actualité des sociétés européennes, bp annonce s'être vu attribuer deux blocs d'exploration en mer Méditerranée, au large de l'Égypte, par l'Egyptian Natural Gas Holding Company.



Crédit suisse maintient sa recommandation Sous-Performance sur le titre Ericsson avec un objectif de cours à 69 Sek. Pour l'analyste, les dépenses d'investissement dans le secteur de la téléphonie mobile restent préoccupantes et justifient ce maintien de la sous-performance.