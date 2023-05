Europe: en repli modéré, la dette US préoccupe toujours information fournie par Cercle Finance • 25/05/2023 à 11:27

(CercleFinance.com) - Ambiance morose sur les places boursières européennes, où Paris, Francfort et Londres son en repli modéré et cèdent entre 0,1% et 0,3% sur fond d'angoisse grandissante au sujet des négociations sur le plafond de la dette américaine.



'Les dernières nouvelles n'avaient rien de particulièrement prometteur, le président de la Chambre McCarthy ayant déclaré aux journalistes qu'il y avait un certain nombre de sujets où les négociateurs étaient encore éloignés', note Deutsche Bank.



La banque allemande souligne aussi qu'après la clôture des marchés américains, l'agence de notation de crédit Fitch a placé la note des États-Unis sous surveillance négative, même si son scénario de base demeure qu'un accord serait conclu.



'Nous restons constructifs sur un accord conclu à temps pour éviter un défaut sur la dette américaine, même si nous nous attendons à ce que le feuilleton se poursuive à très court terme', jugeait aussi Libby Cantrill, responsable des politiques publiques chez PIMCO.



Sur le front des statistiques, le PIB de l'Allemagne a diminué de 0,3% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022, selon les nouvelles données en volume et CVS-CJO de Destatis, alors qu'une stabilité avait été annoncée initialement.



Par ailleurs, le climat des affaires en France s'assombrit en mai, pour le troisième mois consécutif, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd deux points et retrouve, à 100, sa moyenne de longue période. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2021.



Dans l'actualité des sociétés, Generali affiche une croissance 'forte et rentable' avec un bénéfice net ajusté de 1229 millions d'euros (+49,7 %) au 1er trimestre. Le résultat opérationnel progresse à 1 820 millions d'euros (+22,1%), principalement grâce à la forte contribution du segment Dommages, tandis que le segment Vie résiste.



La compagnie nationale Kenya Airways (KQ) est devenue la première compagnie aérienne africaine à utiliser le SAF (Sustainable Aviation Fuel) fourni par Eni pour un vol long-courrier, annonce Eni aujourd'hui.



BAE Systems fait savoir que la République tchèque a conclu avec succès des négociations avec le gouvernement suédois, l'organisation suédoise d'approvisionnement en matière de défense FMV et BAE Systems Hägglunds pour acheter 246 véhicules de combat d'infanterie CV90 MkIV pour un contrat évalué à 2,2 milliards de dollars.