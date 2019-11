Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Europe : en recul au lendemain de 'minutes' décevantes Cercle Finance • 21/11/2019 à 15:54









(CercleFinance.com) - Les places de marché européennes s'affichent en léger recul ce jeudi, les investisseurs restant circonspects face au manque d'avancées sur le dossier de la guerre commerciale. Ainsi, le DAX, le CAC 40 et le FTSE 100 reculent respectivement de -0,1%, -0,3% et -0,7%. L'optimisme qui entourait la perspective d'un prochain accord commercial entre Washington et Pékin a en effet laissé place, depuis quelques séances, à un regain d'aversion au risque dû à l'absence d'avancées concrètes dans le dossier... mais les replis qui en résultent sont sans commune mesure avec les hausses motivées par l'espoir d'un accord qui ne se matérialise jamais. Dévoilées hier soir, et attendue comme les 'market movers' qu'elles peuvent être, les dernières 'minutes' de la Fed n'ont pas apporté d'éléments originaux : la banque centrale juge ses taux biens calibrés et qualifie l'économie américaine de 'résiliente'. L'agenda économique du jour s'annonçait plus fourni qu'au cours des dernières séances. L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit ainsi à 10,4 sur le mois en cours, contre 5,6 au précédent, marquant ainsi une accélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie: le consensus visait un indice en hausse plus modeste vers 7. Le Département américain du Travail annonce pour sa part ce jeudi avoir dénombré 227.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, stable donc par rapport à la semaine précédente (le chiffre de jeudi dernier a en effet été révisé à la hausse, de 225.000 à 227.000). C'est toutefois un peu décevant car les analystes tablaient pour leur part sur 219.000 inscriptions. Reste à découvrir le baromètre du Conference Board, ainsi que des ventes de logements anciens.

